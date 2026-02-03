Mantenía contactos pornográficos con niños de distintos países: detenido un hombre de 49 años en Burgos

La Guardia Civil ha detenido, en Burgos, a un hombre de 49 años, como presunto autor de varios delitos de corrupción de menores a través de plataformas en línea.

Una investigación que se inició tras una comunicación recibida por parte de la Oficina Nacional de Recepción de Denuncias de la Benemérita, en la que una ciudadana alertaba de la “posible actividad delictiva de una persona que, a través de las redes sociales, mantenía contactos pornográficos a distancia con niños y adolescentes de distintos países”.

Consecuencia de todo ello, investigadores de la Cibercomandancia de la Guardia Civil (con sede en el “Incibe” de León) y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Burgos, iniciaron de inmediato una operación policial denominada “In Lucis”, en cuyo marco se llevaron a cabo todas las pesquisas necesarias para el total esclarecimiento de los hechos.

Su principal modus operandi quedó perfectamente definido: una vez ganada la confianza de las víctimas, comenzó a practicar, generalmente a través de video llamadas, todo tipo de actividades de índole sexual, en algunos casos incluso a cambio de una contraprestación económica para los menores, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad e inmadurez.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes lograron recopilar material gráfico que corroboró la información recibida y que, tras su análisis, arrojó una serie de interacciones de carácter sexual, especialmente graves dada la edad de los menores que en ellas aparecían.

Como resultado final, los agentes lograron su localización, que fue realmente complicada desde el inicio, ya que no tenía un domicilio conocido al pernoctar en plena vía pública de la ciudad; acto seguido fue detenido como presunto autor de los hechos descritos.

Hechas las verificaciones pertinentes, al implicado se le vincula en el pasado con otros hechos de igual naturaleza y misma gravedad.

Las diligencias instruidas, junto con la persona detenida, han sido puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos.