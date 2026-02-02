Un desprendimiento de gigantescas rocas en la provincia de Burgos provoca el corte de la N-232

El tráfico permanece cortado en la carretera N-232 entre los kilómetros 533,1 y 539,2, en el tramo comprendido entre las localidades de Valdenoceda e Incinillas, al norte de la provincia de Burgos, como consecuencia de un desprendimiento de rocas ocurrido durante la noche pasada en el desfiladero de Los Hocinos.

El incidente ha provocado daños de consideración en el firme de la vía, así como en el muro de contención y en la propia explanación de la carretera, lo que impide la circulación por este punto.

Técnicos especializados se encuentran evaluando el alcance de los daños con el fin de determinar el tiempo necesario para la reparación y la reapertura del tramo afectado.

Ante esta situación, y con el objetivo de garantizar la seguridad vial y mantener la fluidez del tráfico en la zona, las autoridades recomiendan utilizar itinerarios alternativos.

Para el acceso a Villarcayo y a la N-232 en dirección Santander desde Valdenoceda, se aconseja circular por la N-232 a través del Valle de Valdivielso, enlazar con la N-629 hacia Trespaderne y Medina de Pomar, y continuar por la CL-638 hasta Villarcayo.

En el caso del acceso a la N-232 en dirección Logroño y a la CL-629 hacia Burgos desde Incinillas, el itinerario recomendado discurre por la CL-629 hasta Villarcayo, la CL-638 hacia Medina de Pomar y la N-629 hasta conectar nuevamente con la N-232 por Trespaderne y Oña.

Asimismo, para quienes accedan a la N-232 en dirección Santander desde la N-1, en la zona de La Bureba, se recomienda tomar la N-232 hasta Oña, continuar por la N-629 hacia Trespaderne y Medina de Pomar, seguir por la CL-638 hasta Villarcayo y enlazar con la CL-629 en la intersección con la N-232.