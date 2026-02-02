Descubren en Burgos al ‘Foskeia pelendonum’, el dinosaurio ornitópodo más pequeño del mundo en un hallazgo histórico

Un equipo internacional de investigadores, liderado por el paleontólogo Paul-Émile Dieudonné, ha presentado al mundo una nueva especie de dinosaurio que desafía los libros de texto: el Foskeia pelendonum. Con apenas 50 centímetros de longitud, este pequeño herbívoro hallado en la provincia de Burgos se posiciona como el ornitópodo más diminuto conocido hasta la fecha.

El estudio, publicado en la prestigiosa revista Papers in Paleontology, es el resultado de décadas de trabajo sobre restos hallados originalmente en 1998 en el yacimiento de Vegagete, cerca de Villanueva de Carazo.

El Foskeia vivió hace aproximadamente 125 millones de años (Cretácico Inferior). Su importancia radica en que funciona como un "eslabón" clave para entender a los rhabdodóntidos, un grupo de dinosaurios que hasta ahora se consideraba un "linaje fantasma", ya que se desconocía a sus antepasados antes de su aparición masiva a finales del Cretácico.

"Este descubrimiento llena un vacío de conocimiento de millones de años y cambia nuestra visión sobre cómo evolucionaron estos animales", señala el equipo de investigación.

Características únicas

A pesar de su escaso tamaño, un cráneo de solo 5,5 cm y una altura que no superaba los 30 cm, el Foskeia presentaba adaptaciones sorprendentes:

A diferencia de otros parientes, carecía de ranfoteca (pico córneo similar al de las aves) y poseía una mandíbula extremadamente desarrollada para procesar vegetación dura.

El análisis de su fémur revela un rasgo insólito: los individuos jóvenes eran bípedos, mientras que los adultos pasaban a ser cuadrúpedos.

Sus patas estaban diseñadas para el crecimiento rápido y la explosividad. No era un corredor de fondo, sino un especialista en carreras cortas y rápidas hacia zonas seguras para escapar de depredadores.

Más allá de su anatomía, el Foskeia pelendonum ha provocado una "auténtica convulsión" en la comunidad científica al respaldar la hipótesis de los Phytodinosauria.

Según Dieudonné, los datos sugieren que los dinosaurios herbívoros (ornitisquios y saurópodos) están más emparentados entre sí que con los carnívoros (terópodos). Esta propuesta, defendida originalmente en los años 80 por Robert Bakker, desafía la división clásica de los dinosaurios y sugiere una separación profunda entre herbívoros y carnívoros desde la base de su árbol genealógico.

El estudio ha contado con la colaboración de instituciones de Argentina, Brasil, Bélgica y España (Universidad de La Laguna y el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes), consolidando a la provincia de Burgos como un referente mundial en paleontología.