Una niña de cinco años herida tras un atropello en la calle Vitoria, a la altura de la iglesia antigua de Burgos

Una niña de cinco años ha resultado herida tras sufrir un atropello en Burgos en la tarde de este viernes, 30 de enero, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 21:18 horas en la calle Vitoria, a la altura de la iglesia antigua.

La menor estaba consciente y presentaba un golpe en la cadera.

Se ha dado aviso a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.