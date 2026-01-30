El juzgado de Bilbao frena el desahucio de las exmonjas de Belorado de Orduña

Las exmonjas de Belorado acudiendo a declarar al juzgado del municipio burgalés de Briviesca, el pasado mes de mayo Ricardo Ordóñez ICAL

Las exmonjas clarisas de Belorado (Burgos) continúan ganando tiempo. Y es que ahora el Tribunal de Instancia nº1 de Bilbao ha acordado paralizar por el momento el desahucio de estas del Monasterio de Orduña (Vizcaya) hasta que no se resuelva en firme un procedimiento previo en el que se decide si el actual arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ostenta la representación legal de los inmuebles como comisario pontificio nombrado por la Santa Sede.

Según el auto, del pasado 26 de enero, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, se considera imprescindible dirimir este hecho para "evitar que se den pronunciamientos o resoluciones contradictorias".

En este sentido, la Sala se apoya en pronunciamientos anteriores del Tribunal Supremo de 2005 y 1987 y aprecia que existe una "cuestión prejudicial civil", pues entiende que el hecho a resolver aquí constituye "el objeto principal de otro proceso pendiente ante el mismo o distinto tribunal civil, si no fuera posible la acumulación de autos", algo que aseguran "ocurre en este caso".

En concreto, se refiere a la demanda de las exmonjas cismáticas de Belorado del 31 de julio de 2024, en la que exigían la revocación del nombramiento de Mario Iceta como comisario pontificio de la Santa Sede y representante legal de los monasterios de Santa Clara en Belorado y Derio, este último propiedad del de Orduña, aunque no residen en él las exreligiosas.

Cabe recordar que el Juzgado de Briviesca (Burgos) ya rechazó la demanda de las exmonjas, pero al no existir una sentencia en firme, ahora el tribunal vasco considera que el proceso judicial debe finalizarse antes de tomar una decisión.

Para el Tribunal de Instancia nº1 de Vizcaya, resulta "imprescindible conocer previamente" la potestad de Iceta en la representación legal de los monasterios, para así dar "continuación o no al presente proceso".

De esta manera, da por suspendido el desahucio de las exreligiosas de Belorado del Monasterio de Orduña hasta que exista una resolución en firme sobre el procedimiento previo.

Ahora bien, la Archidiócesis de Burgos tiene un plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente a la notificación del auto para presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Vizcaya.

En cualquier caso, este proceso es paralelo al que está dirigiendo el Juzgado de Briviesca para el lanzamiento de las exreligiosas del Monasterio de Belorado, que está previsto tenga lugar el próximo 10 de febrero, dándoles a las exmonjas un plazo de 1 mes para desalojar el inmueble.