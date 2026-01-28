Tragedia en las carreteras de Burgos: muere un hombre tras una colisión entre un turismo y un camión en la AP-1
El fatal suceso se ha producido a las 05:29 horas de este miércoles.
Un hombre de unos 45 ha fallecido tras un fatal accidente que se ha producido en la AP-1, en el kilómetro 63, tras la colisión entre un turismo y un camión, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.
El suceso se ha producido en la localidad de Ameyugo a las 05:29 horas de la madrugada, sentido Burgos.
Los alertantes informaban de un varón que se encontraba inconsciente y atrapado en el interior del vehículo.
Desde la sala del 112 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil.
En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de un varón de unos 45 años.