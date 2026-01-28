Un famoso restaurante enamora al cantante Miguel Ríos (81): “Le encantó el lechazo y las patatas de ‘El Colmado’”

Carlos con Miguel Ríos en El Alfoz de Burgos. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El Alfoz de Burgos es uno de los restaurantes más importantes de Castilla y León en general y de la provincia burgalesa en particular donde podemos deleitarnos comiendo las mejores elaboraciones y el mejor producto en el lugar.

Un asador tradicional castellano, cafetería, hotel de descanso, empresa, tienda y obrador de morcillas que se ubica en Villagonzalo de Pedernales, en la A-1, kilómetros 233, a pocos metros de la capital burgalesa.

Carlos Macho Cuasante, de 44 años y que suma 28 en el mundo hostelero, ocho de ellos en el lugar, se encarga de acoger a las decenas de famosos que por allí pasan cada año.

“Al estar ubicado a medio camino entre Madrid y el norte, es una parada estratégica donde muchos aprovechan para comer o cenar en el restaurante. Desde futbolistas, a actores o políticos. No nos hacemos fotos con todos, pero algunas las guardamos con un cariño especial”, asegura Rubén en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

En este caso, y como el propio Carlos confiesa a este medio, ha sido el cantante Miguel Ríos, de 81 años de edad, el último que ha pasado por el lugar.

Miguel Ríos y el gusto por el lechazo

“Para nosotros siempre es un honor que pasen por aquí grandes figuras. Sin embargo, todos los clientes son iguales y no hacemos distinciones. Poder dar de comer a figuras que han sido influencias de nuestro ayer y hoy siempre gusta. El último que ha pasado por nuestro restaurante es Miguel Ríos”, explica Carlos Macho.

Carlos asegura que el pasado “sábado 24 de enero, Miguel Ríos se pasó a desayunar” y “el domingo, 25 de enero vino a comer” y nuestro entrevistado añade que “se fue con unas grandes sensaciones del lugar”.

“Le encantó el lechazo y las patatas ‘El Colmado’ que son la marca con la que comercializamos nuestros productos. Fue encantador y tuvo mucha paciencia. Fueron muchos los clientes que le pidieron fotos y nosotros también nos hicimos una con él”, afirma el dueño del conocido restaurante.

Tras un gran paso por el lugar, Miguel Ríos se fue, eso sí, con el estómago lleno de felicidad.

Muchos famosos por el establecimiento hostelero

“Somos un lugar que, aunque contemos con un gran espacio, es muy familiar, lo que hace que todo el que venga se sienta como en casa. Hay muchos restaurantes de carretera, pero ninguno como el nuestro”, señala Carlos.

Por allí han pasado muchos famosos como el cantante Rels B, también el famoso chef, Martín Berasategui, o María Galiana, por decir alguno de los múltiples nombres que por el lugar han pasado.

Carlos con María Galiana. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Como bien dice Rubén, que es el propietario de El Alfoz de Burgos, lo importante es poder marcharnos a casa satisfechos con el trabajo bien hecho y poder dedicarnos a nuestras familias. Eso es lo más importante”, finaliza Carlos.

Larga vida a un lugar único en el que reina el buen comer como es El Alfoz de Burgos.