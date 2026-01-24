La colisión entre un turismo y una camioneta deja un herido de unos 45 años en un pueblo de Burgos

Un hombre de unos 45 años ha resultado herido tras la colisión entre un turismo y una camioneta en la calle Zamora, en Villarcayo, dentro de la provincia de Burgos, como ha informado el 112.

El accidente se ha producido a las 13:25 horas de la tarde de este sábado, 24 de enero y se ha solicitado asistencia para atender al hombre herido.

Se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.