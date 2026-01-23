Medina de Pomar se disfraza de música y color para celebrar su Carnaval Musical 2026

Hay ciudades que celebran el carnaval y otras que lo viven en la calle. Medina de Pomar pertenece al segundo grupo. Del 13 al 17 de febrero, la localidad burgalesa volverá a transformarse con el Carnaval Musical 2026, una cita que mezcla ritmo, creatividad y convivencia y que invita a dejarse llevar por la música desde el primer pregón hasta la última nota.

Durante cinco días, el casco urbano se convertirá en un gran escenario al aire libre, con actividades repartidas por distintos espacios y pensadas para todos los públicos. El viernes 13 de febrero marcará el inicio oficial con el pregón inaugural y un desfile musical que recorrerá las calles animado por la Charanga Coda, una primera toma de contacto para ir calentando el ambiente y animar a vecinos y visitantes a sumarse disfrazados desde el primer momento.

El sábado será el corazón del Carnaval. A partir de media tarde, la Plaza Somovilla reunirá a comparsas, grupos y carrozas antes de dar paso al Gran Desfile de Carnaval, que recorrerá las principales calles de la ciudad acompañado por varias charangas y grupos de animación.

Música en directo, disfraces trabajados y un ambiente festivo que desembocará en la Plaza Mayor, donde se presentarán los disfraces participantes en el concurso y continuará la fiesta con animación musical y sesiones de DJ hasta bien entrada la madrugada.

La creatividad tendrá premio. El concurso de disfraces repartirá este año 3.890 euros y refuerza especialmente la categoría de carrozas, una apuesta clara por el trabajo colectivo y la implicación de cuadrillas, asociaciones y grupos de amigos. El domingo 15 llegará el momento de reconocer ese esfuerzo con la entrega de premios, que este año se acompañará de un vermut musical para despedir el fin de semana principal sin prisas y con buen ambiente.

El Carnaval Musical de Medina de Pomar también reserva un espacio destacado para los más pequeños. El lunes 16 y el martes 17, el Polideportivo Municipal acogerá el Parque Infantil y Juvenil de Carnaval, con talleres, animaciones y visitas de personajes infantiles en horario de mañana y tarde. Como novedad, se sumará un taller de iniciación a la robótica dirigido a niños de entre 7 y 12 años, una propuesta que combina ocio, creatividad y aprendizaje.

Más allá del programa, el Carnaval Musical es una invitación a descubrir Medina de Pomar desde otro punto de vista. Calles llenas de color, música constante, disfraces hechos a mano y un ambiente cercano que convierte la fiesta en una experiencia compartida. Una escapada perfecta para quienes buscan un carnaval con identidad, ritmo propio y la sensación de formar parte de una celebración que se construye entre todos.