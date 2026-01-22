El pueblo de Burgos que será coronado este viernes como uno de los más bonitos de España: triunfa por su gran belleza

La Asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España va a celebrar este viernes 23 de enero, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), el acto oficial de entrega de certificaciones a las cuatro localidades que se han incorporado a la red este año.

Entre ellas está el municipio burgalés de Santa Gadea del Cid, además de Alpuente (Valencia), Oseira (Ourense) y Vilanova dos Infantes (Ourense).

El acto, que se va a celebrar a las 12:30 horas en el expositor de Turespaña, va a contar con la intervención del presidente de la asociación, Francisco Mestre, que va a estar acompañado por autoridades nacionales, autonómicas y también por los alcaldes de los municipios galardonados.

Durante la ceremonia se va a proyectar un vídeo promocional que recorre la riqueza de los paisajes y la arquitectura de las nuevas incorporaciones.

Con estas cuatro nuevas adhesiones, la red continúa consolidándose como un sello de excelencia que ya agrupa a 126 bellas localidades, comprometidos con la preservación de su identidad y la lucha contra la despoblación a través del turismo de calidad.

Santa Gadea del Cid

Santa Gadea del Cid se sitúa en el noreste de la provincia de Burgos, a pocos kilómetros de Miranda de Ebro y en la comarca del Valle del Ebro.

La villa se asienta al pie de un cerro donde aún se levantan los restos de un castillo y una torre medieval. El caserío amurallado mantiene el trazado histórico y exhibe un conjunto de casas blasonadas que han sobrevivido a siglos de transformaciones.

La toponimia recuerda su devoción por Santa Águeda, y las primeras referencias escritas aparecen a comienzos del siglo XI. En aquella época, el lugar era conocido como 'Término', denominación ligada a su posición fronteriza entre Castilla y Navarra.

Su origen defensivo está documentado en 1012 con la presencia del conde Sancho García, figura clave para entender el pasado de la villa.

El pueblo cambió de ubicación en el siglo XIII debido a las guerras fronterizas. Desde entonces ha mantenido un papel estratégico en la ruta que unía Castilla con los territorios del norte.

Durante siglos perteneció al señorío de Lantarón, al Obispado de Valpuesta, a los Padilla, al Duque de Lerma y más tarde a los Medinaceli. En 1973 fue declarado Conjunto Histórico-Artístico Nacional.

Ahora, desde este viernes, será uno de los pueblos más bonitos de España, de manera oficial.