Avenida de la Constitución Española en Burgos. Fotografía: Google Maps.

Burgos

Herida una joven de 18 años tras una colisión entre turismos en la Avenida de la Constitución Española de Burgos

Una mujer de 18 años ha resultado herida tras una colisión por alcance entre dos turismos en la Avenida Constitución Española de Burgos, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 19:01 horas de esta tarde de jueves, 22 de enero, y los alertantes solicitaban asistencia sanitaria para atender a la joven.

Guardia Civil de Tráfico.

Se ha informado además a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y también a Sacyl.

Se ha movilizado una ambulancia al lugar del siniestro.