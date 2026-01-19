Detenido en Aranda de Duero un fugitivo dominicano buscado por homicidio en su país

Agentes de la Policía Nacional en Aranda de Duero detuvieron el pasado 8 de enero a un ciudadano de nacionalidad dominicana sobre el que pesaba una Orden Internacional de Busca y Captura por su presunta implicación en un delito de homicidio cometido en su país de origen.

La detención fue posible gracias a la estrecha colaboración entre los agentes destinados en Aranda de Duero y el Grupo de Localización de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial, que lograron seguir la pista del fugitivo hasta la citada localidad burgalesa.

El arrestado era buscado por las autoridades dominicanas desde mediados de 2025, cuando INTERPOL emitió la orden internacional tras constatarse su huida del país.

Los hechos por los que está reclamado se remontan a 2023, cuando se vio implicado en un accidente de tráfico en República Dominicana en el que falleció una persona.

Tras el suceso, las autoridades judiciales de su país le impusieron medidas cautelares que el ahora detenido incumplió, abandonando el territorio nacional y trasladándose posteriormente a España, donde finalmente fue localizado.

Una vez detenido, el fugitivo fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional, órgano judicial competente en este tipo de procedimientos, que ha decretado su ingreso en prisión a la espera de los trámites correspondientes.