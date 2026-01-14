Fallece a los 53 años Ángel Rocha, referente del PSOE en la Ribera del Duero: "Un socialista hasta la médula"

La Ribera del Duero llora el fallecimiento de Ángel Rocha Plaza, secretario de Organización del PSOE ribereño y exconcejal del Ayuntamiento de Aranda de Duero, quien murió este martes a los 53 años a causa de una enfermedad.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de cariño y reconocimiento hacia quien fue definido por su partido como “un compañero, un amigo y un socialista hasta la médula”.

Desde el Ayuntamiento de Aranda de Duero, el alcalde Antonio Linaje ha trasladado, en nombre de la Corporación municipal, sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y compañeros de Rocha.

En un comunicado oficial, el Consistorio ha expresado su pesar por “la irreparable pérdida sufrida” y ha querido poner en valor “su labor como corporativo municipal durante el mandato en el que formó parte de esta institución, trabajando de forma activa por y para los ciudadanos de nuestra ciudad”.

El Ayuntamiento ha manifestado también su apoyo y ánimo a los familiares y compañeros del socialista en estos momentos de dolor, subrayando que “el pensamiento de toda la Corporación está con ellos”.

Ángel Rocha fue una figura destacada de la política municipal y comarcal. Además de su etapa como concejal de la oposición en Aranda de Duero durante la pasada legislatura, desempeñó un papel clave en la vida política de su localidad natal, San Juan del Monte, donde fue alcalde entre los años 1999 y 2011.

Asimismo, el senador Luis Tudanca expresó: “Hay días que uno preferiría no haberse despertado. ¡Qué trágica noticia! Ángel era una gran persona, paciente y luchador. Hasta siempre, compañero, nos has dejado una gran vida de compromiso. Un abrazo a su familia y a toda la familia socialista arandina”.

A las condolencias se han sumado otros grupos municipales, como el Partido Popular, evidenciando el respeto institucional y personal que Rocha supo ganarse a lo largo de su trayectoria pública.