Nueva fecha para el desahucio de las exmonjas de Belorado tras meses de polémica y escándalos

Las monjas clarisas de Belorado elaborando sus dulces en el convento El obrador del convento de Santa Clara de Belorado

El Juzgado de Briviesca ha señalado el próximo 10 de febrero como fecha para el lanzamiento de las exreligiosas de Belorado, en la provincia de Burgos, como ha informado la Oficina del Comisario Pontificio de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El mismo apunta que son dos las resoluciones judiciales que ordenan que se desaloje el recinto en un plazo de un mes, sin verse el proceso interrumpido o alterado.

Así informan estas fuentes que este 7 de enero de 2026 se ha dado a conocer el auto de ejecución provisional 109/2025 de 30 de diciembre de 2025 que ha sido dictado por la Plaza Número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Briviesca.

En dicho auto, han precisado desde la Oficina del Comisario Pontificio, que se “dicta orden general de ejecución provisional del título indicado a favor de la ejecutante, Clarisas Monasterio de Santa Clara, frente a la parte ejecutada, para que por la misma se deje libre y expedita a disposición de la parte actora la finca, Monasterio de Santa Clara en Belorado, sita en Belorado, cuya posesión deberá entregar a la actora y que desaloje en el plazo de un mes, con apercibimiento de lanzamiento si no lo hiciere voluntariamente”. Contra el auto no cabe recurso.

Asimismo, este Tribunal de Instancia dictó el pasado 5 de enero un decreto que ordena que “en el caso en que no se proceda a la entrega y desalojo de la finca anteriormente descrita se señala el lanzamiento el próximo día 10 de febrero de 2026 a las 9.30 horas”.

Aunque este decreto sea recurrible en revisión, “la presentación del recurso no suspenderá los efectos de este decreto, por tanto, todas las decisiones o actuaciones que se hayan resuelto seguirán su curso sin interrumpirse, y en ningún caso se podrá actuar en sentido contrario a lo que se haya resuelto”.