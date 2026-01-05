Un día de horror: amenazas, lesiones y malos tratos acaban con cuatro detenidos en menos de 24 horas

Imagen de un cuchillo intervenido por la Policía Local de Burgos. Fotografía: Policía Local de Burgos.

La Policía Local ha procedido a la detención de un total de cuatro personas durante la jornada del pasado lunes. Todo como presuntas autoras de delitos de amenazas, lesiones y malos tratos en el ámbito familiar.

Las detenciones se han producido en el marco de tres intervenciones distintas realizadas en diferentes zonas de la ciudad.

La primera de las detenciones tuvo lugar en torno a las 00:14 horas, cuando los agentes fueron alertados de la comisión de amenazas graves en un domicilio situado en el entorno de la calle Jaén.

Según el testimonio de varios testigos, un individuo habría amenazado de gravedad a su expareja antes de huir del lugar.

El presunto autor fue localizado poco después en las inmediaciones por una patrulla de la Policía Local, que procedió a su detención.

La segunda actuación se produjo sobre las 15:10 horas en el estacionamiento de una empresa de distribución ubicada en la calle Condado de Treviño, tras registrarse una supuesta agresión entre dos transportistas.

Las investigaciones realizadas por los agentes permitieron constatar que, como consecuencia de una fuerte discusión, uno de los conductores resultó herido con una brecha en la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital.

La lesión habría sido causada presuntamente por un objeto contundente que portaba el agresor, un hombre de 29 años, quien fue detenido acusado de un presunto delito de lesiones.

Las dos últimas detenciones se produjeron sobre las 21:50 horas en un domicilio de la plaza María Cruz Ebro.

En este caso, un hombre de 52 años y una mujer de 55, pareja sentimental, se agredieron mutuamente tras una intensa discusión.

Durante el altercado se utilizó un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, resultando ambos con lesiones de carácter leve. Los dos implicados fueron arrestados por la Policía Local.