Una explosión en Burgos revienta los cristales de un edificio: hay una mujer herida

Una mujer de unos 40 años ha resultado con una quemadura leve tras una explosión en el interior de una vivienda del número 50 de la avenida Derechos Humanos, en Burgos.

Una llamada al centro de emergencias 112 de Castilla y León a las 17:40 horas de este jueves indicaba que la explosión había reventado varios cristales de la vivienda.

Al lugar han acudido la Policía Local, la Policía Nacional, los Bomberos del Ayuntamiento de Burgos y las empresas suministradoras de gas.

En un primer momento, la policía local solicitó asistencia sanitaria y Emergencias Sanitarias del Sacyl se ha encargado de su atención.

No se han registrado más heridos y, por el momento, se desconoce el origen de la explosión.