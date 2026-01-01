Mañana muy conflictiva en Burgos: dos heridos por arma blanca y una multipelea de 12 personas

Un incidente violento ha llamado la atención en la mañana de este jueves de Año Nuevo en el centro de Burgos. Según han informado los servicios de emergencia, al menos dos personas han resultado heridas con cortes por arma blanca en la avenida de la Paz.

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada de alerta a las 11:03 horas. El alertante informaba de la presencia de un hombre ensangrentado en la vía pública, concretamente a la altura del número 3 de la avenida de la Paz.

De manera inmediata, el centro de emergencias dio aviso a los siguientes organismos, la Policía Local de Burgos, el Cuerpo Nacional de Policía (C.N.P) y las Emergencias Sanitarias – Sacyl, que desplazó recursos médicos al lugar de los hechos.

Al llegar al punto indicado, el personal sanitario confirmó que no se trataba de una sola víctima, sino de dos personas las que requerían asistencia debido a diversas heridas provocadas por un objeto punzante.

Sacyl ha atendido a tres personas, un hombre de 32 años que ha recibido el alta in situ, una mujer de 32 que rechaza asistencia, y un joven de 19 trasladado en ambulancia soporte vital básico al Hospital de Burgos.

Las fuerzas de seguridad mantienen abierta una investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido.

Por otro lado, A las 14:14 se ha recibido un aviso que comunica que hay una pelea en la calle Calzadas, esquina con calle Segovia, en Burgos capital.

Se trata de una pelea en la que hay involucradas unas 12 personas según indica un alertante.

La Policía desde el lugar solicita asistencia para una mujer de unos 30 años que tiene cortes en las manos producidos por arma blanca. Emergencias sanitarias envía una ambulancia al lugar.