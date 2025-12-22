El 77715, tercer Quinto Premio de la Lotería de Navidad, deja 3,6 M€ en Aranda de Duero y un pellizco en Aguilar de Campoo

Castilla y León reparte parte del tercer Quinto Premio de la Lotería de Navidad con 60 series en Aranda de Duero.

Castilla y León volvió a colarse este 22 de diciembre en el reparto de la suerte del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad gracias al tercer Quinto Premio, correspondiente al número 77715, premiado con 60.000 euros por serie.

Según la información oficial del sorteo, Aranda de Duero fue uno de los puntos clave del reparto, al concentrar 60 series completas de este Quinto Premio, lo que supone 3,6 millones de euros distribuidos en la localidad burgalesa. Un impacto notable que convirtió a la capital de la Ribera en uno de los principales focos de celebración dentro de la Comunidad

La suerte también alcanzó a Aguilar de Campoo, donde se consignaron 9 décimos del mismo número, dejando parte del premio en la localidad palentina y sumando otro punto de alegría al mapa castellanoleonés del 22 de diciembre

Cada décimo del 77715 está dotado con 6.000 euros, una cantidad que, sin ser uno de los grandes premios del sorteo, se vive con especial intensidad en las localidades agraciadas. Con este reparto, Castilla y León vuelve a confirmar su protagonismo en la Lotería de Navidad, una tradición que año tras año encuentra su camino en distintos puntos de la Comunidad y deja escenas de celebración compartida en calles y administraciones.