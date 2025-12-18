La película 'Nos veremos esta noche, mi amor', rodada en Burgos, llega hasta la gran fiesta del cine mexicano

La película 'Nos veremos esta noche, mi amor', rodada en Burgos y protagonizada por el actor Sergio María, también nacido en esta provincia, ha llegado hasta la gran fiesta del cine mexicano.

Dirigida por el director Paco Arasanz, ha sido estrenada oficialmente en México en el marco de este festival donde ha cautivado a público y crítica con su audaz mezcla de suspenso, drama y emociones sobrenaturales. El largometraje se está proyectando en varios cines de las principales ciudades de este país.

La película fue rodada a principios de este año, de manera íntegra en la provincia de Burgos, especialmente en escenarios como el Convento de San Vitores de Fresno de Río Tirón, el albergue municipal de Pradoluego, las cuevas de Puras de Villafranca, una gasolinera de Aranda de Duero y la 'Pirámide de los Italianos'.

El filme entrelaza dos historias que se rozan entre el amor, lo inexplicable y la culpa. Por un lado, Miguel, representado por Sergio María, vive atrapado en un bucle emocional.

Se muestra como un hombre profundamente enamorado, que no puede desprenderse de la memoria del día de su boda, intentando regresar una y otra vez a ese momento en el que la vida parecía tener sentido.

Por otro, un grupo de influencers investiga unos misteriosos asesinatos en un convento. Las dos historias confluyen en una atmósfera inquieta donde el horror y el amor se confunden y los límites entre el pasado, el presente y lo sobrenatural se desdibujan.

Con una puesta en escena a nivel visual muy poderosa y una dirección arriesgada y sensible de su director, la película propone una experiencia emocional intensa, donde las ausencias, los ecos del amor perdido y la imposibilidad de escapar de ello atraerán la atención de los espectadores.

Tras el exitoso estreno en México, 'Nos veremos esta noche, mi amor', prepara su lanzamiento europeo a mediados del próximo año 2026, prometiendo consolidarse como una de las apuestas más originales del cine de género contemporáneo.