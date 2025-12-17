Casi 60 ultras detenidos, entre ellos cuatro del Burgos CF, por una macropelea de radicales del Cádiz y el Granada

La Policía Nacional detiene a 57 ultras españoles, entre ellos los de Burgos, tras una pelea entre aficionados del Cádiz y el Granada

La Policía Nacional ha detenido a 57 ultras, entre ellos cuatro del Burgos CF, por una macropelea ocurrida el pasado 25 de octubre durante la previa del partido entre el Granada CF y el Cádiz CF de LaLiga Hypermotion.

Han sido arrestadas 28 personas en Cádiz, 16 en Granada, 7 en Málaga, 4 en Burgos y 2 en Cartagena, acusadas de los presuntos delitos de desórdenes públicos y riña tumultuaria.

La investigación ha sido desarrollada por las Brigadas Provinciales de Información de Burgos, Granada, Cádiz, Málaga, Murcia y la Brigada Local de Información de Cartagena, coordinadas todas ellas por la Comisaría General de Información y con el apoyo de la Oficina Nacional de Deportes.

Todos los implicados pertenecen a grupos radicales violentos seguidores de diferentes clubes de fútbol. Durante las horas previas al partido, miembros del grupo Curva Sur (Granada CF), apoyados por aficionados radicales del Frente Bokerón (Málaga CF), esperaban la llegada de la afición rival en una cafetería cercana al estadio donde se disputaría el encuentro.

Cuando llegaron las Brigadas Amarillas (Cádiz CF), se inició una violenta y multitudinaria reyerta donde ambos grupos acometieron con mobiliario urbano, botellas y otros enseres contundentes, lo que provocó la intervención de la Policía Nacional para neutralizar el incidente.

Durante la actuación, los agentes actuantes incautaron numerosos tubos de PVC, una navaja, un puño americano, varios palos, un doble anillo y hasta un artefacto pirotécnico definido como 'Big Craze Balle'.

A raíz de los incidentes comenzó una investigación para la identificación de los implicados en los hechos. Las gestiones permitieron comprobar la participación de las 57 personas posteriormente detenidas en sus ciudades de origen.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, se encuentra abierta por lo que no se descartan más detenidos.