Multados con 750 euros por borrar una pintada de ‘Gora ETA’ en un mural en defensa del Ebro en Miranda

Dos miembros de la Coordinadora Bajada del Ebro han sido sancionados con 750 euros por el Ayuntamiento de Miranda de Ebro tras restaurar un mural que había sido vandalizado con una pintada de carácter proterrorista. El mural, situado entre la calle Real Aquende y la calle Los Hornos, reivindicaba la limpieza y defensa del río Ebro.

La pintada, en la que se podía leer “Gora ETA”, apareció antes de la tradicional Bajada del Ebro celebrada el pasado mes de agosto, que este verano alcanzó su 42ª edición.

Con el objetivo de que el grafiti no estuviera visible durante la fiesta, dos integrantes de la asociación decidieron borrarlo y devolver el mural a su estado original.

Según ha denunciado la Coordinadora, el 26 de agosto, mientras realizaban las labores de limpieza, se presentaron en el lugar dos patrullas de la Policía Local, con un total de nueve efectivos, que procedieron a levantar acta e iniciar un expediente sancionador contra los autores de la restauración.

Desde el colectivo consideran “inverosímil” que se sancione como falta grave a personas comprometidas con la defensa del río por recuperar un mural que había sido vandalizado. En un comunicado, la Coordinadora relaciona esta sanción con el incumplimiento del acuerdo alcanzado en 2018 entre el gobierno municipal y Ganemos sobre la limpieza del Ebro.

“El Ayuntamiento responde con maquinaria burocrática sancionadora cuando debería tener como obligación la defensa y conservación de los ríos a su paso por la ciudad”, señalan en sus redes sociales.

Asimismo, critican que, mientras el Casco Antiguo sufre un deterioro en servicios, rehabilitación, limpieza y una proliferación de pintadas obscenas que, aseguran, no se persiguen, se multe a ciudadanos implicados en la defensa ambiental.

La Coordinadora Bajada del Ebro concluye que esta sanción busca “cortar toda iniciativa popular y acallar las voces que defienden los ríos de nuestra ciudad”, una labor que aseguran llevar desempeñando desde hace décadas.