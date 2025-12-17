Descubren un sarcófago infantil en la escombrera de un pueblo de Burgos: de forma trapezoidal y sin tapa

El Museo de Burgos ha presentado hoy su última y más sorprendente incorporación: un sarcófago infantil de los siglos VI o VII d. C. que fue localizado de manera fortuita en una escombrera a las afueras de la localidad burgalesa de Tartalés de Cilla.

Esta pieza, que ya forma parte de la exposición de Nuevos Ingresos, constituye un importante hallazgo arqueológico para entender el periodo de dominación visigoda en la península.

El contenedor funerario, labrado en piedra y de forma trapezoidal, mide poco menos de un metro de longitud y conserva únicamente la caja y falta la tapa. Aunque el interior muestra las marcas rudas del cincel, el exterior exhibe un trabajo artesanal mucho más refinado y cuidado.

La pieza presenta forma trapezoidal y mide 98 centímetros de longitud, 31 centímetros en la cabecera y 25 centímetros en los pies de anchura y 31 centímetros de altura.

Sus cuatro frentes están decorados con motivos geométricos, destacando círculos y rectángulos acanalados que siguen la tradición estética de otros sarcófagos de adultos encontrados en la comarca de La Bureba o en la necrópolis de Tubilla del Agua.

Más allá de su valor artístico, el hallazgo es un testimonio histórico fundamental. Según los expertos del museo, la existencia de una pieza de este tipo confirma la presencia de una élite social en la zona capaz de costear bienes funerarios de gran valor para sus niños.

Además, el lugar del descubrimiento reafirma la importancia estratégica y el dinamismo del Desfiladero de la Horadada durante la Alta Edad Media, un área que ya contaba con importantes enclaves como la fortaleza militar de Tedeja o el templo de Santa María de los Reyes Godos.

Este ejemplar demuestra la continuidad de una estructura artesanal especializada en la provincia de Burgos que se ha podido datar con precisión gracias a su similitud con otros restos analizados mediante carbono 14.

Los interesados en conocer este pequeño tesoro visigodo podrán visitarlo hasta el próximo 15 de marzo de 2026, fecha tras la cual se valorará su traslado definitivo a la colección permanente de la Sección de Arqueología del museo.