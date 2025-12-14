Una sartén provoca el incendio de una cocina en Burgos que deja una herida

Una mujer ha sufrido una quemadura en una mano tras haberse producido esta mañana, en torno a las 07.02 horas, un incendio en la cocina de una vivienda.

Concretamente está situada en el número 5 de la calle Carlos Sáenz Tejada, en Burgos, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Al parecer, el fuego se ha originado al haberse incendiado una sartén, lo que ha generado una gran cantidad de humo y ha provocado que dos personas hayan necesitado asistencia sanitaria.

Finalmente sólo se atendió a una mujer de 43 años que ha sido trasladada en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.

Por este motivo, el 1-1-2 ha avisado a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar del suceso.