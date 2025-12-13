Herido con un cúter en la cara un joven de 24 años en un establecimiento de Burgos

Un joven de 24 años sufrió ayer por la noche una agresión con un cúter en un establecimiento situado en el número 12 de la calle Málaga (Burgos), según informaron fuentes del 112 de Castilla y León.

El Centro de Emergencias recibió una llamada a las 23:05 horas alertando de que el joven presentaba heridas en la cara causadas por un cúter.

Ante la gravedad de la situación, se movilizó a la Policía Local de Burgos, la Policía Nacional y a los servicios de Emergencias Sanitarias-Sacyl.

El afectado fue finalmente trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Burgos en una ambulancia de soporte vital básico, donde permanece en observación.

Las autoridades investigan las circunstancias de la agresión.