El belén de interior más grande de España está en Castilla y León: 2.000 figuras, 33 años de historia y obra del ejército

Con la llegada de la Navidad, es el momento de que muchos aficionados a los belenes tengan la oportunidad de visionar estas obras que se instalan a lo largo y ancho de toda nuestra geografía, especialmente en Castilla y León, donde existe una enorme afición a estas representaciones.

Tanto es así, que en esta Comunidad se instala el Belén Monumental de interior más grande de nuestro país, con cerca de 2.000 figuras, y que es obra del Ejército de España. En concreto, está en Burgos y los encargados de impulsarlo son la Asociación Belenista Regimiento de Transmisiones 22.

Una cita con 33 años ya de tradición que, además, presume de tener un "espíritu solidario", según destaca Enrique Menayo, miembro de la asociación y vocal de la Junta Directiva, a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León. Y es que la recaudación íntegra de las entradas, con un coste de tan solo 1 euro para mayores de cuatro años, es destinada a asociaciones benéficas.

Imagen del Belén Monumental del Ejército en Burgos Foto cedida

La magnitud de esta exposición ya se deja entrever con los preparativos necesarios para su montaje. Ocupa unos 400 metros cuadrados sobre una planta de 1.000 metros en el Fórum Evolución - Palacio de Congresos y Auditorio de Burgos y las primeras labores para tenerlo listo en estas fechas comenzaron poco después de Semana Santa.

"Hemos empezado pronto, planificando la bajada de material, las construcciones que hay que hacer, etc.", apunta el vocal de la Junta Directiva de la asociación.

El 3 de noviembre comenzó el montaje definitivo, que se prolongó hasta el pasado 10 de diciembre, cuando se inauguró el Belén Monumental del Ejército y entró en funcionamiento abriendo las puertas a toda la sociedad burgalesa y los visitantes.

Casi dos millares de figuras que relatan toda la historia, desde el génesis hasta el apocalipsis. "Somos muy aficionados a los belenes, viajamos mucho por ahí, y no consta simplemente de un belén que esté metido en una nave y ocupe 800 metros cuadrados y tenga 60 figuras", apunta Menayo.

El transcurso del recorrido, cada objeto, estructura y construcción no está puesto al azar, sino que tanto las figuras como el entorno, incluyendo infraestructuras, y las escenas están "explicadas" y la "orografía donde tiene que estar".

"Ya es un número importante de figuras las que tenemos, de las cuales unas 800 son originales porque son pedidas exclusivamente para nosotros", precisa el miembro de la asociación militar.

Unas figuras hechas en barro que están hechas por Artesanías Serrano, un taller murciano que trabaja para estos belenistas burgaleses que cada año van "aumentando algún tipo de escena" en su exposición.

La labor belenista del Ejército es algo que en los últimos años ha trascendido a lo meramente testimonial de unos pocos, ya que con los pasos todas las unidades militares de la plaza de Burgos han colaborado activamente en su montaje y exposición.

Desde su origen, han sido más de 400.000 las personas que han visitado este Belén Monumental del Ejército en Burgos, que nunca ha dejado de lado su profunda identidad solidaria. "Empezó siendo para niños y ya es igualmente para mayores, pero sin perder el espíritu solidario", destaca Enrique.

Como novedad, este año se ha incluido un mural de gran tamaño que representa a dos niños visitando un Belén, con la ciudad de Burgos de fondo donde se pueden observar las agujas de la Catedral o las luces de Navidad. También son nuevas dos escenas como son las de 'Jesús ante Herodes' y 'Diáspora'.

Imagen del mural del Belén Monumental del Ejército en Burgos Foto cedida

El Belén Monumental del Ejército puede ser visitado hasta el próximo 6 de enero en Fórum Evolución, excepto los días de Navidad y Año nuevo, que permanecerá cerrado.

El resto de días, el horario será de 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas, con la excepción de los días 24 de diciembre, 31 de diciembre y 5 de enero, que habrá horario especial hasta las 19:00 horas.

Este año, las entidades beneficiarias de la recaudación solidaria serán Aransbur, Afibur, Afaea y Asdibur. Una de las cosas más llamativas de este belén, también es la posibilidad de poder visitarlo virtualmente, a través de un enlace que tienen adjuntado en el perfil oficial de la asociación (@belen_burgos_rt2) en Instagram.