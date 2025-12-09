Un albañil queda atrapado tras caerle encima el tabique de una vivienda en Burgos

Bomberos de Burgos en una imagen de archivo Miriam de la Torre

Un albañil ha resultado herido tras quedar atrapado por un pie al caerle encima un tabique en una vivienda de la calle Eduardo Martínez del Campo, en Burgos.

El accidente laboral ha tenido lugar este martes, a las 14:57 horas, cuando el 112 recibe una llamada alertando de lo sucedido y de que no consiguen retirar los cascotes caídos encima de la extremidad del hombre, del que, por el momento, se desconocen más datos.

El 112 da aviso a la Policía Local, los Bomberos de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar para atender al herido.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.