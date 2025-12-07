La Primitiva deja una gran lluvia de billetes en un pueblo de Burgos que espera a un bote de más de 55 millones de euros

El punto de venta en Briviesca Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado

En el sorteo de La Primitiva que se ha celebrado en la noche de este sábado, 6 de diciembre, no se han registrado boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos y el reintegro) ni tampoco de Primera Categoría (6 aciertos).

Por lo tanto, el fondo destinado a ambas categorías se va a ofrecer como bote en el próximo sorteo donde un único acertante de Primera Categoría Especial se va a poder llevar un bote de 55.500.000,00 euros. Casi nada.

De segunda categoría, es decir, cinco aciertos y el complementario, sí que existen cuatro acertantes en Valencia, Madrid y La Gineta (Albacete) y también en Briviesca (Burgos), que se van a llevar un buen botín.

En lo que respecta al premio en la provincia de Burgos, el boleto se ha sellado en la Administración de Loterías Número 1 que se ubica en la Plaza Mayor número 19. El agraciado o la agraciada se va a llevar un premio de 50.188,59 euros.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números: 33, 30, 04, 28, 26 y 03. El complementario ha sido el 43 y el reintegro el 1.