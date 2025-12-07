Atrapado y herido un hombre de 44 años tras una colisión entre turismos en un pueblo de Burgos

Un hombre de 44 años ha resultado herido tras la colisión entre dos turismos en la carretera N-627, en la travesía de Sotopalacios, y dentro del término municipal de Merindad de río Ubierna, en la provincia de Burgos, como ha informado el Servicio de Emergencias.

El suceso ha tenido lugar en la noche de este sábado, a las 22:21 horas, como señalan las mismas fuentes. El alertante solicitaba asistencia para, al menos, una persona que estaba herida en uno de los turismos.

El 1-1-2 daba aviso de este accidente a la Guardia Civil (Tráfico) de Burgos y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que enviaron una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud Burgos Rural.

Posteriormente, indica la Guardia Civil que la persona herida se halla atrapada en el vehículo, circunstancia de la que se informa entonces a los Bomberos de Burgos.

En el lugar, los organismos de emergencias atendieron finalmente a una única persona herida, un varón de 44 años, a quien traslada la ambulancia de Emergencias Sanitarias, junto con el personal de Atención Primaria, al hospital de Burgos.