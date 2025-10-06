Queda atrapado en su vehículo después de chocar con otro turismo en una calle de Lerma

Una colisión entre dos turismos en una calle la localidad burgalesa de Lerma ha terminado con tres personas heridas.

Tras el choque, uno de los coches volcó, quedando atrapado su conductor. En el otro coche viajaban dos personas que resultaron heridas.

Al recibir el aviso, los servicios de emergencia movilizaron efectivos de Bomberos, Guardia Civil, Policía Local y servicios médicos.

El balance del accidente son tres personas heridas. Dos hombres, uno 76 años y otro de 68, y una mujer de 71 años. Todos fueron evacuados al Complejo Asistencial de Burgos para recibir atención médica.