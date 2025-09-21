Herido un joven de 27 años al salirse de la vía y volcar su vehículo en la A-62

Un joven de 27 años ha resultado herido este domingo al salirse de la vía su vehículo en la A-62, en un punto de la provincia de Burgos. El varón viajaba en un turismo que por causas que todavía se desconocen se salió de la carretera y volcó.

El accidente ha ocurrido minutos antes de las cinco de la tarde en el kilómetro 48 de la autovía A-62, a la altura del municipio de Revilla Vallejera. Afecta a la calzada en sentido Portugal.

Los servicios de emergencia se han desplazado inmediatamente hasta el lugar del siniestro. Se han movilizado medios de Tráfico y del Sacyl.

Revilla Vallejera es una localidad que se encuentra a 50 kilómetros de Burgos. El lugar del accidente corresponde al tramo de la A-62 que une Palencia y Burgos, a unos 30 kilómetros del municipio de Torquemada.