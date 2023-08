PP y Vox no concederán subvenciones a UGT y CCOO en Burgos

El Ayuntamiento de Burgos, dirigido por PP y Vox, ha anunciado este miércoles que no concederá subvenciones a los sindicatos UGT y CCOO al considerar que no forman parte de las competencias municipales. Además, el actual equipo de Gobierno municipal ha acusado al anterior, dirigido por el socialista Daniel de la Rosa, de haberlas concedido de forma "ideológica y electoralista".

El vicealcalde de la capital burgalesa, Fernando Martínez-Acitores, de Vox, ha recalcado que estas subvenciones no son "competencia municipal" y ha calificado de "pataleta" las críticas de la concejala socialista Sonia Rodríguez a PP y Vox por votar en contra de la concesión de 20.000 euros a ambos sindicatos para impulsar una asesoría laboral para personas inmigrantes.

La portavoz, Andrea Ballesteros, del PP, ha señalado que el expediente para la concesión de estas ayudas comenzó el 31 de mayo de 2023, cuando el equipo municipal se encontraba en funciones y "se conocía el resultado de las elecciones municipales", por lo que la ha considerado una medida "electoralista".

Según ha anunciado, además, la concesión contaba con un informe en contra de la vicesecretaría en la que se mencionaba el componente de "discrecionalidad política" y ello llevó, según ha informado, a que no se llevase a la Junta de Gobierno. Ballesteros ha insistido en que el Gobierno municipal "no ha retirado ninguna subvención porque no se había dado nunca".

El Ayuntamiento de Burgos se encuentra trabajando actualmente en la elaboración del nuevo plan estratégico de subvenciones, que entrará en vigor el próximo año.

