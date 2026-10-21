Carlos Montesino, alcalde de pueblo y candidato al Senado: “Vengo de familia ganadera y quiero ser el de siempre”

El PSOE de Ávila confirmaba, de forma oficial, a sus cabezas de lista para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, una vez que el Comité Federal dio su aprobación, de manera definitiva a las candidaturas de Manuel Arribas Maroto al Congreso y de Carlos Montesino al Senado.

Se culminaba así con el proceso de elección y los socialistas concurrirán a los comicios con dos candidatos que compaginan su actividad política con responsabilidades municipales.

Carlos Montesino es el alcalde de la localidad abulense de Candeleda y ha publicado, a través de las redes sociales un mensaje en el que ha afirmado que “me presento al Senado con ilusión y dando gracias a la vida por esta oportunidad”.

“Vengo de una familia ganadera. Mis bisabuelos, abuelos y padres lo fueron. También muchos de mis tíos, y otros siguen siéndolo, como mi hermano. Quiero conservar mi esencia, seguir siendo el de siempre y recordar mis raíces”, ha explicado Montesino.

Montesino ha afirmado que “sigo trabajando como alcalde de Candeleda y El Raso con las mismas ganas” gracias a “los vecinos y vecinas por el enorme respaldo al equipo de gobierno por su apoyo” y también a “los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento por su dedicación diaria”.

El alcalde de Candeleda ha querido también agradecer a la familia, a los amigos y amigas y a la militancia del partido en Ávila, así como a los compañeros y compañeras de toda la provincia.

“También agradezco a las ejecutivas regional y nacional por respaldar esta candidatura. Quiero aportar, escuchar y trabajar en positivo por Ávila y nuestros pueblos. Seguimos juntos”, ha finalizado.