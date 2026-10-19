Rescate de dos menores en la estación de tren de Navalperal de Pinares (Ávila)..jpg @EmergenciaAvila X (antes Twitter)

Hospitalizado un menor tras electrocutarse con una catenaria en la estación de tren de Navalperal de Pinares

Un menor ha resultado herido después de electrocutarse con una catenaria y otro ha sido rescatado de las vías en la estación de tren de Navalperal de Pinares (Ávila), teniendo que ser rescatado por los bomberos de la capital abulense.

Ha sido el servicio de Emergencias Ávila el que ha hecho público este suceso a través de redes sociales. Los menores tienen 13 y 14 años y los hechos ocurrieron durante la noche de este pasado domingo, 18 de octubre.

Según ha reconocido el alcalde de la localidad, José Luis Bartolomé, a la agencia Ical, "ha podido ser una tragedia", aunque "estamos de enhorabuena porque el chico está vivo, hospitalizado, pero vivo".

La imagen, aunque muy oscura, sí deja ver que la intervención de #BomberosAV se ha realizado junto a las vías del tren Ha sido la noche del domingo y corresponde al rescate de dos menores (13 y 14 años) en las vías del tren de Navalperal de Pinares Uno de ellos resultó... https://t.co/sSoAhVgpy6 — Emergencias Ávila (@EmergenciaAvila) October 19, 2026

Los jóvenes, según ha explicado el primer edil, estaban jugando y reunidos en los entornos de la estación, cuando uno de ellos cruzó las vías y subió a los vagones de un tren de mercancías que se encontraba en la vía muerta.

Fue en ese momento cuando, al parecer, tocó la catenaria y se electrocutó, en un episodio en el que, según las declaraciones recogidas por Ical, "tuvo mucha suerte" porque "le entró por un brazo la corriente y le salió por el pie pero sin tocarle el corazón".

Además de los bomberos, en el suceso participaron efectivos de emergencias sanitarias de Sacyl y la Guardia Civil.