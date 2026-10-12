Un incendio en un aerogenerador del parque eólico de Aldeavieja obliga a movilizar a los bomberos

Uno de los aerogeneradores de un parque eólico situado en el puerto de la Cruz de Hierro, en Aldeavieja (Ávila), ardió en la mañana de este lunes, pasadas las 11:00 horas, un hecho que fue alertado por numerosas llamadas que informaban de este incendio, según comunicó el 1-1-2.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil y efectivos del Cuerpo de Bomberos de Ávila y se ha dado aviso también al centro provincial de mando de Medio Ambiente.

Está activado además el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de la Junta de Castilla y León para el seguimiento de la situación.