Ayuso defiende el espíritu de la Hispanidad: “Quienes no nos quieren unidos no pueden obtener rédito político”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es investida como Dama de Honor del Capítulo de la Reina Isabel la Católica, en Madrigal de las Altas Torres (Ávila).jpeg Fotografía: ICAL.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asistió este sábado emocionada a su investidura como Dama de Honor del Capítulo de la Reina Isabel la Católica, en Madrigal de las Altas Torres.

En un acto presidido por el obispo emérito Jesús García Burillo, y al que también asistieron el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el presidente de la Diputación Provincial, Carlos García.

También por el gran maestre del Capítulo, José María Gómez; y el alcalde de la localidad, Jesús del Campo, Ayuso planteó una férrea defensa de la Hispanidad, como una de las principales herencias de la Reina Isabel, y de todo lo que une a las naciones hispanoparlantes.

Ilusionada por regresar a la tierra de su familia, que fue también la tierra de “una de las mujeres más influyentes de la Historia”, Ayuso recordó cómo fue precisamente Isabel el primer personaje al que hizo referencia en su primera entrevista en un medio de comunicación tras superar sus primeras elecciones al llegar a la Comunidad de Madrid.

Una mujer, la describió la presidenta madrileña, con una gran visión estratégica y una intuición extraordinaria, que supo escuchar a Colón y que “consideró a los indígenas como súbditos de la Corona, con los mismos derechos en igualdad que cualquier peninsular”.

“La reunificación de España y la posterior entrega del reino a la empresa americana pusieron los cimientos de un imperio global que, más tarde, su nieto Carlos I, Carlos V y sus descendientes expandirían por toda la tierra”, apuntó Ayuso los primeros compases de la Hispanidad, “la primera auténtica globalización de la historia”.

“La Hispanidad se ha forjado a lo largo de los siglos hasta convertirse hoy en una vibrante comunidad de más de 600 millones de personas, 600 millones de almas por todo el mundo, que compartimos un legado inabarcable”, recalcó la presidenta madrileña, que ensalzó una vez más la figura de la Católica recordando que “todo esto comenzó con el impulso de la Reina Isabel y el apoyo que encontró en Fernando de Aragón”.

Para Ayuso, que agradeció también a las Madres Agustinas su cariño, la reina abulense fue “la reina más trascendental de la Historia, temida, venerada, discutida, pero tremendamente admirada en Europa, en América y en el mundo entero”.

Y su herencia se celebra en España cada 12 de octubre. También en Madrid, una celebración que, explicó, “empezó con 150.000 personas el primer año y ya asciende casi al millón”.

Una cita “que se lleva a los colegios, a los teatros, a las calles de Madrid, para celebrar lo que nos une en estos tiempos de ensimismamiento, de encierros, de miedos, de amenazas”, reflexionó Ayuso que, por cierto, también recibió la llave de honor del Ayuntamiento madrigaleño.

“Estoy convencida de que tenemos por delante un futuro virtuoso si dejamos atrás los errores y las divisiones del siglo XIX y del siglo XX, si no nos dejamos arrastrar por manipulaciones como la leyenda negra, si sabemos celebrar con orgullo todo lo bueno que nos une, proyectándolo hacia nuevas alianzas, hacia el atlantismo, la libertad y la vida”, defendió la presidenta de la Comunidad de Madrid

Proclamó “de nuevo su compromiso con estos valores y con España y hacerlo desde su región capital, la región de todos por igual, por todo lo bueno y verdadero que hemos heredado quienes estamos aquí”.

“Y más ahora que el nacionalismo, los regionalismos, los egos y los negocios políticos nos quieren divididos, enfrentados por sexos, por procedencias, por tener, por no tener, no se trata de eso”, sostuvo, según recogió Ical.

“Que la historia no se repita en nuestro país”, pidió Ayuso, que lanzó un nuevo mensaje al recalcar que “quienes no nos quieren unidos no pueden obtener ningún rédito político”.

“Tenemos que encontrar nuevamente esa virtud, rectitud y compromiso con la Historia y que los libros y un Madrigal de las Altas Torres siempre respirarán”, se refirió a la localidad, que definió como “la cuna de la mujer más grande de nuestra Historia”.