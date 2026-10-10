Venden una finca de 82.300 m² con un caserón con aire de villa inglesa, 15 baños, sauna, jacuzzi y dos manantiales

En esta casa nunca se va a escuchar eso de “el baño está ocupado”. Aquí, no.

En Arenas de San Pedro (Ávila) ha salido a la venta una finca que parece pensada para no tener que preocuparse nunca por aquello de "¿dónde metemos a los invitados?". Aquí hay sitio de sobra.

La propiedad, anunciada en Idealista, se ofrece por 2,3 millones de euros. Sí, has leído bien.

Ocupa 82.300 metros cuadrados, algo más de ocho hectáreas, en plena naturaleza de la vertiente de la Sierra de Gredos.

Entre sus atractivos figuran un caserón de piedra de casi 800 metros cuadrados, una segunda edificación de 300 metros, 15 baños, dos piscinas, tres estanques, una sauna con jacuzzi y un aljibe que recoge el agua procedente de dos manantiales y dos pozos situados dentro de la propia finca.

La vivienda principal es uno de los elementos más llamativos de este conjunto.

Se trata de una construcción de piedra natural de casi 800 metros cuadrados, levantada a comienzos del siglo XX y distribuida en tres plantas más sótano, además de un torreón anexo.

El anuncio de Idealista destaca su aspecto señorial, con una arquitectura que recuerda a las villas de la campiña inglesa y a las grandes casas del norte de España.

Los bloques de granito adquieren protagonismo en las esquinas de las fachadas, mientras que los grandes aleros de madera, terrazas y balcones completan la imagen exterior.

Todo ello rodeado por un jardín frondoso y por las más de ocho hectáreas de terreno de la propiedad.

En el interior, la planta baja concentra buena parte de los espacios destinados a la vida común: hall de entrada, cuarto de estar, cocina, salón con chimenea, comedor y biblioteca, además de un amplio porche exterior.

La primera planta está reservada principalmente a los dormitorios. La habitación principal dispone de baño, zona de escritorio y una gran terraza orientada al jardín. Hay además otros dos dormitorios con baño en suite, uno de ellos también con chimenea.

La segunda planta cuenta con tres dormitorios abuhardillados con baño y el torreón, convertido en una zona de estar.

Y todavía queda el sótano, donde aparecen una lavandería-office, bodega, baño de cortesía, sala de juegos y biblioteca y otro dormitorio con baño.

Porque, en esta casa, parece que bajar una planta también puede significar encontrarse con otra habitación.

Una segunda casa para invitados y servicio

Frente al edificio principal se encuentra otra construcción de piedra de la misma época, con 300 metros cuadrados construidos y dos plantas.

La planta baja incluye la vivienda del guarda, con salón y cocina integrada, dormitorio y baño.

También se encuentran en este nivel los cuartos de calderas, una cocina, un lavadero y una de las estancias que más llama la atención del anuncio: una sauna con jacuzzi y baño.

La misma planta incorpora además otro dormitorio con baño destinado al personal de servicio.

En la planta superior hay una vivienda para invitados, con salón con chimenea, terraza y tres dormitorios, todos ellos con baño en suite.

Así que, si el propietario quiere organizar una comida multitudinaria, al menos el problema del alojamiento parece bastante bien resuelto.

Dos piscinas, tres estanques y agua propia

El exterior tampoco se queda atrás.

En los jardines se encuentran dos piscinas, una para adultos y otra infantil, acompañadas de vestuarios y baños. A ellas se suman tres estanques de diferentes tamaños construidos con piedra de la zona.

Pero uno de los elementos más singulares se encuentra bajo tierra: un aljibe en el que se almacena y conserva el agua procedente de dos manantiales y dos pozos situados dentro de la finca.

La propiedad dispone además de otras construcciones repartidas por el terreno, entre ellas una cochera, una casa de herramientas y una nave destinada al ganado.

Todo el conjunto está rodeado por un cerramiento perimetral. En buena parte de la finca se trata de un muro de piedra de unos dos metros de altura, mientras que en la zona sur se combina la piedra con una malla ganadera.

Más de ocho hectáreas en plena Sierra de Gredos

La finca se encuentra en Arenas de San Pedro, localidad situada en el Bajo Valle del Tiétar, en la vertiente meridional de la Sierra de Gredos.

Según la información incluida en el anuncio de Idealista, se encuentra a unos 140 kilómetros de Madrid, 81 de Ávila y 42 de Talavera de la Reina.

El entorno se caracteriza por sus bosques de robles y castaños, la abundancia de agua y un paisaje de montaña marcado por la vegetación y los cursos de agua que descienden por las laderas de Gredos.

La finca, además, conserva el carácter de las construcciones originales de principios del siglo XX, aunque el interior de la vivienda principal ha sido actualizado y, según la descripción del anuncio, se encuentra en un estado de conservación cuidado.

Y sí, el precio es de 2,3 millones de euros.

Una cantidad con la que el comprador no adquiere simplemente una casa, es que se lleva un pequeño universo privado de más de ocho hectáreas, un caserón señorial y todo lo que te hemos contado. ¿Cómo lo ves?