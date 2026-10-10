Por Ávila descarta concurrir a las elecciones generales del 29 de noviembre: “Se plantea el Pedro Sánchez sí o no”

Por Ávila ha descartado concurrir a unas elecciones generales en las que, como afirman a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, “no se va a hablar de la provincia ni de los problemas de Ávila”.

Así lo ha aprobado el Comité Ejecutivo de Por Ávila tras considerar que en estos comicios convocados de forma anticipada “no se van a abordar las dificultades que afronta Ávila”.

Han citado las comunicaciones por carretera o ferrocarril, y han asegurado que los comicios se han planteado como un “referéndum a la persona de Pedro Sánchez”.

Por Ávila ha considerado que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre se plantean bajo la premisa de “Pedro Sánchez sí, Pedro Sánchez no”, por lo que, a su entender, “no tratarán los verdaderos problemas que tiene la provincia y los abulenses” que es “en lo que está centrada Por Ávila”.