Imagen de archivo de una explotación ganadera. Miriam Chacón / ICAL. Ical

Detectan el virus Shamonda en una explotación bovina de Ávila: provoca fiebre, diarrea y reduce la producción láctea

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado la detección del virus Shamonda tipo 1 en explotaciones de ganado bovino en las provincias de Ávila, Córdoba, Toledo y Madrid.

Asimismo, recientemente se ha confirmado la presencia de Shamonda tipo 2 en una granja de vacuno en la provincia de Cantabria, como así ha confirmado en un informe la Subdirección general de Sanidad e Higiene Animal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Según ha indicado, las explotaciones afectadas han presentado sintomatología compatible con la descrita en otros países europeos, principalmente fiebre, diarrea y disminución de la producción láctea.

Esta situación ha sido comunicada a las Comunidades Autónomas en el marco de la vigilancia pasiva que dispone España para esta enfermedad.

España continúa bajo seguimiento, con especial atención a la evolución de las detecciones y a la caracterización de los virus identificados, así como a su posible relación con los genotipos en otros países europeos.

Virus Shamonda

Este virus es un microorganismo encuadrado dentro del género Orthobunyavirus y el serogrupo Simbu.

Su transmisión en el medio rural se produce fundamentalmente por la vía de vectores biológicos, en concreto mediante la picadura de dípteros del género Culicoides.

Asimismo, la infección en hembras gestantes entraña riesgos de posibles efectos reproductivos, tales como abortos imprevistos o malformaciones fetales, habiéndose acreditado recientemente en Francia casos aislados de malformaciones congénitas en corderos de ganado ovino.

Aunque ovinos y caprinos pueden contraer la infección y manifestar sintomatología de forma ocasional, también se han notificado casos de équidos positivos con sintomatología nerviosa, si bien los técnicos precisan que aún no se ha podido establecer una relación causal directa.

Según comunica el Ministerio, pese al impacto en el rendimiento de las granjas, las autoridades sanitarias han aclarado que hasta el momento no se ha registrado mortalidad directamente atribuible a la acción del virus.

El virus Shamonda fue caracterizado por primera vez en Nigeria a mediados de los años sesenta y, hasta este año 2026, sus notificaciones se limitaban a brotes esporádicos en diversas regiones del continente africano y en Japón.

Durante el verano de 2026 se identificó en Europa un nuevo virus, denominado ShamondaEurope (SHAV-Europe).

El virus fue identificado el 31 de julio de 2026 y se produjo en el contexto de la investigación de cuadros clínicos observados en explotaciones bovinas de Alemania y Suiza durante los meses de junio y julio, caracterizados principalmente por diarrea, fiebre, abatimiento y disminución transitoria de la producción láctea.

Desde entonces, se ha confirmado la presencia de Shamonda-Europe en Austria, Alemania, Bélgica, Francia, Liechtenstein, Países Bajos, Italia y Suiza.

Más recientemente, se ha confirmado también la presencia del virus en Irlanda y también se ha detectado el virus en Jersey (Islas del Canal).

Francia presenta actualmente una amplia distribución del virus, siendo uno de los países europeos en los que se ha confirmado un mayor número de detecciones.

La proximidad geográfica con España y la importancia de los movimientos de animales entre ambos países hacen especialmente relevante el seguimiento de la situación epidemiológica en Francia.

A 29 de septiembre de 2026, Shamonda-Europe había sido identificado en 51 departamentos franceses, principalmente en explotaciones de vacuno y en algunas ocasiones de ovino, con animales que presentaban sintomatología.

El 30 de septiembre de 2026 se detectó un primer caso en caballos en el departamento de Hérault.