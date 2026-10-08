El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, junto a la alcaldesa de Casavieja, Vanessa Muñoz PSOE de Castilla y León

Casavieja pide a la Junta elevar el nivel de emergencia y medios estatales ante la falta de agua potable por los arrastres

La alcaldesa de la localidad abulense de Casavieja, Vanessa Muñoz, ha reclamado a la Junta de Castilla y León que eleve la situación operativa de la emergencia y solicite de manera inmediata medios estatales ante la grave situación que atraviesa el municipio, que lleva desde el pasado domingo sin agua potable debido a los daños provocados por las intensas lluvias.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha informado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, de que el Gobierno autonómico cuenta con nueve máquinas y más de 100 personas trabajando para "evitar que los impactos sean de mayor dimensión".

"La directora general de Infraestructuras y el delegado territorial están allí encima del problema, permanecen en contacto con los alcaldes y están realizando visitas sobre el terreno para ver las actuaciones que la Junta pueda acometer", ha afirmado.

Carriedo ha asegurado que los trabajos que se están realizando en el monte "han contribuido a reducir el arrastre de las cenizas pero no al 100%". "Estamos trabajando", ha afirmado.

Falta de agua potable

Las precipitaciones han provocado en este municipio, afectado por el grave incendio del pasado verano, importantes arrastres de sedimentos, lodos, piedras, árboles y otros restos hacia los cauces, afectando a las captaciones que abastecen al municipio y a la presa y comprometiendo el sistema de suministro.

El Ayuntamiento está distribuyendo agua embotellada para garantizar el consumo básico, pero esta solución no permite mantener durante días las necesidades de higiene, aseo y limpieza de todo un municipio. La situación afecta especialmente a servicios esenciales como la residencia de mayores, el Centro de Día y el colegio.

“Llevamos desde el domingo sin agua potable. Podemos repartir botellas para beber y cocinar, pero no podemos mantener durante días a todo un pueblo viviendo de agua embotellada", advirtió Vanessa Muñoz en un comunicado del PSOE de Ávila.

Además, indicó que "hay familias que necesitan ducharse, mayores que necesitan ser atendidos, niños, una residencia, un centro de día y un colegio". "Estamos ante un problema que empieza a ser también de salubridad pública", señaló.

Medios estatales

Ante esta situación, la alcaldesa ya ha solicitado auxilio a la Delegación del Gobierno en Castilla y León, trasladando la gravedad de lo que está ocurriendo y la necesidad de contar con medios extraordinarios.

Según Muñoz, la Delegación del Gobierno ha mostrado su "total disposición a colaborar" y movilizar los recursos estatales que puedan resultar necesarios en cuanto sean requeridos por la Junta, administración que ostenta la dirección de la emergencia.

Por ello, la alcaldesa reclama a la Junta que eleve la situación operativa y solicite formalmente el apoyo de la Administración General del Estado.

"He pedido personalmente auxilio a la Delegación del Gobierno y la respuesta ha sido clara: existe plena disposición para ayudar a Casavieja y poner medios del Estado a disposición de la emergencia cuando sean solicitados. Por eso pedimos a la Junta que no espere más. Necesitamos que solicite todos los recursos que sean necesarios", ha zanjado.