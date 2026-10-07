Un pueblo de Ávila salta de alegría con un buen pellizco en el sorteo de La Bonoloto

El sorteo de La Bonoloto de este miércoles, 7 de octubre, no ha dejado boletos acertantes de primera categoría (seis aciertos) por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo, un único acertante podría ganar 1.500.000,00 euros.

De segunda categoría (cinco aciertos y el complementario) existen cinco boletos acertantes y uno de ellos ha sido validado en Castilla y León.

En concreto en la administración de Loterías número 2 de Piedrahíta en Ávila.

El acertante se va a llevar un premio de 34.687,70 euros.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números 21-38-06-30-20-34. El complementario ha sido el 39 y el reintegro el 1.