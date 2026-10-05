Placida junto a su familia y al alcalde de Candeleda. Cedida

Plácida, la bisabuela de Candeleda que cumple 100 años: volvió de Madrid tras una vida de recuerdos y sacrificios

Candeleda ha celebrado este lunes una vida entera. La de Plácida, que ha cumplido 100 años rodeada del cariño de su familia y del reconocimiento de sus vecinos.

El alcalde, Carlos Montesino, y la teniente de alcalde, Lucía Hernández, han querido acompañarla en esta fecha tan especial en nombre de todo el municipio.

Un siglo en el que han cambiado muchas cosas, pero en el que permanecen intactos algunos de los pilares que han marcado su trayectoria: la familia, el trabajo y la dedicación a los suyos.

Plácida estuvo casada con Teodoro Pazos Fariñas, administrativo, con quien construyó una familia de la que hoy puede sentirse orgullosa.

Durante muchos años vivieron en Candeleda, hasta que en la década de los setenta se trasladaron a Madrid y, posteriormente, a Majadahonda, donde residieron durante dos décadas.

Madre de tres hijos, los tres ya jubilados, Plácida es también abuela de siete nietos y bisabuela de un biznieto.

Varias generaciones se han reunido ahora para celebrar mucho más que un cumpleaños: un siglo de historia compartida y el legado de una mujer que ha sido uno de los pilares de su familia.

Su historia es también la de muchas mujeres de su generación. Mujeres acostumbradas a sacar adelante sus hogares, cuidar de los suyos y afrontar las dificultades con esfuerzo y entereza.

Una generación que convirtió las tareas cotidianas, muchas veces invisibles y poco reconocidas, en una pieza fundamental para sostener a sus familias.

Candeleda ha querido así rendir homenaje a su vecina en una fecha que difícilmente puede pasar desapercibida. Cien años de vida, de familia y de recuerdos que hoy se celebran junto a Plácida.