El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, visita Ávila y analiza los principales asuntos de la actualidad política, económica, social y laboral. Rmstudios / Ical

Pepe Álvarez (UGT) reconoce que hubiera preferido anunciar la huelga antes de la convocatoria de elecciones

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reconoció este lunes en Ávila que hubiese preferido que el anuncio de huelga general hecho público este lunes por su sindicato y CCOO se hubiera producido antes de la convocatoria de elecciones generales por parte de Pedro Sánchez para el 29 de noviembre, según recoge Ical.

El principal responsable del sindicato matizó de esta manera las declaraciones que había hecho en la rueda de prensa previa al encuentro que mantuvo en los Cuatro Postes con delegados sindicales de Telefónica, en las que apuntó no saber aún si la huelga iba a convocarse, y una vez que se hiciera pública la noticia a nivel nacional.

“En cualquier caso”, añadió, “nosotros tenemos que dar respuesta a una situación que es absolutamente inaceptable que se vive en nuestro país, tanto por lo que hace referencia a la vivienda, como por lo que hace referencia a la situación laboral y económica de los trabajadores y las trabajadoras”, sostuvo.

Álvarez fue más allá al apuntar que el hecho de que la “CEOE no se haya sentado a negociar el acuerdo para la reducción colectiva”, con casi un año de retraso, “sería suficiente motivo para iniciar movilizaciones”.

En este sentido, recalcó, “suman problemas como la salud, la seguridad en el trabajo, la inflación, o cuestiones como el control horario”.

“Son elementos más que suficientes para esta jornada de lucha que, efectivamente, comportará, como vamos a ver, paros laborales que tienen que culminar con manifestaciones muy multitudinarias en nuestro país, porque a esto hay que darle respuesta”, señaló.

En cualquier caso, Álvarez aclaró que esa huelga no se convocará durante la campaña electoral. “No tiene sentido, pero sí que la vamos a hacer porque esta es una de las cuestiones que tiene que animar el debate. Pero tiene que animarlo con propuestas”, dijo, para dar a entender que sí que podría ser antes de que empiece la campaña.

A mayores, el secretario general de UGT aprovechó también para hacer balance social de los gobiernos de Pedro Sánchez y reclamó que la vivienda, junto a los salarios y las condiciones laborales, ocupe un lugar central en el debate político ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Álvarez defendió que la situación de la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para los trabajadores e insistió en la necesidad de que las próximas decisiones políticas permitan avanzar hacia un acceso más asequible a la vivienda.

El líder de UGT situó esta cuestión en el centro de las preocupaciones sociales y reclamó respuestas que permitan que los salarios sean suficientes para afrontar el coste de la vivienda.

La intervención del secretario general de UGT se produjo el mismo día en que Pedro Sánchez anunciaba el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, después de que el Congreso rechazara los decretos impulsados por el Gobierno en materia de vivienda.

Las medidas incluían iniciativas relacionadas con la protección frente a los desahucios, la prórroga de los alquileres y el acceso a una vivienda asequible.

Álvarez anotó este lunes desde Ávila que la campaña electoral debería abordar “los problemas de los ciudadanos”, con la vivienda como una de las prioridades, pero también los salarios y la situación laboral.

Balance “positivo”

En su valoración de la etapa de Pedro Sánchez al frente del Gobierno, Álvarez realizó un balance “marcadamente positivo” desde el punto de vista sindical. El secretario general de UGT defendió que el “legado” de los ejecutivos de Sánchez es “inmenso, especialmente si se tienen en cuenta los ocho años transcurridos desde su llegada a La Moncloa”.

El dirigente sindical destacó también las reformas desarrolladas durante este periodo y, de manera especial, los cambios introducidos en materia laboral y de pensiones. A su juicio, España ha experimentado desde 2018 una “transformación significativa en derechos para los trabajadores”.

“Nunca en España, en tan poco tiempo, se habían hecho cambios tan positivos para la mayoría social”, presumió Álvarez en sus declaraciones de este lunes. Entre los elementos que considera parte de ese legado citó las reformas laborales, los cambios en materia de contratación y la reforma del sistema de pensiones.