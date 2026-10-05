Investigan como violencia de género el atropello mortal a la joven de 25 años en Ávila

La Policía Nacional baraja como una de las "hipótesis más importantes" un caso de violencia de género en el atropello mortal de una joven de 25 años este pasado fin de semana en Ávila.

Así lo ha notificado este lunes, 5 de octubre, el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, durante la presentación de una campaña de vigilancia y control sobre distracciones al volante de la Dirección General de Tráfico (DGT) en La Colilla.

Galeano ha explicado que el presunto autor, que fue detenido poco después del suceso tras ser identificado a través del visionado de las cámaras, ha pasado a disposición judicial durante la mañana de este lunes.

El subdelegado del Gobierno no ha podido dar detalles más concretos de las diligencias instruidas, pero ha señalado que los investigadores están a la espera de los informes de la autopsia realizada a la víctima para poder continuar con las actuaciones.

En este sentido, ha resaltado que una vez se conocieron los hechos se puso en marcha "desde el primer momento" el protocolo judicial para tratar de esclarecer lo ocurrido y ha ensalzado la "muy rápida actuación de los agentes" de la Policía Nacional.

De la misma manera, ha agradecido la labor de la Policía Local que contribuyó a la identificación del vehículo y el conductor que originaron el "drástico y dramático" atropello.

Los hechos ocurrieron a las 06:45 horas del pasado sábado, 3 de octubre, cuando se recibió un aviso en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León alertando de que una mujer había resultado herida tras ser atropellada en la carretera de Sonsoles, a las afueras de la ciudad de Ávila.

El personal sanitario movilizado por el servicio de emergencias de Sacyl nada pudo hacer por salvar la vida de la joven y confirmaron su fallecimiento en lugar de los hechos.