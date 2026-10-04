Detenido un hombre por el atropello mortal de una joven de 25 años en Ávila

La Policía Nacional detuvo el sábado en Ávila a un hombre por el atropello mortal de una joven de 25. El cuerpo apareció de madrugada en la carretera de Sonsoles, la vía que une la capital con el santuario de Nuestra Señora de Sonsoles, a unos cinco kilómetros.

La joven falleció en la madrugada de este sábado tras resultar atropellada por un vehículo en la ciudad de Ávila. A las 6:45 horas el Cuerpo Nacional de Policía informó al centro de emergencias Castilla y León 112 de un atropello a una mujer en la carretera de Sonsoles, en Ávila capital.

Desde la sala del 112 se informó a la Policía Local de Ávila y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó un equipo médico. En el lugar de los hechos, el personal sanitario no pudo salvarle la vida y solo pudo confirmar el fallecimiento de la joven.