Dos vehículos de la Policía Local de Ávila

Dos vehículos de la Policía Local de Ávila Policía Local de Ávila

Ávila

Muere una mujer tras ser atropellada por un vehículo en Ávila

Desde la sala del 112 se ha informado a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

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Una mujer ha fallecido en la madrugada de este sábado tras resultar atropellada por un vehículo en la ciudad de Ávila.

A las 6:45 horas el Cuerpo Nacional de Policía ha informado al centro de emergencias Castilla y León 112 de un atropello a una mujer en la carretera Sonsoles, en Ávila capital, en el que la víctima había fallecido.

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Desde la sala del 112 se ha informado a la Policía Local de Ávila y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.