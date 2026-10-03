Muere una mujer tras ser atropellada por un vehículo en Ávila
Desde la sala del 112 se ha informado a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.
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Una mujer ha fallecido en la madrugada de este sábado tras resultar atropellada por un vehículo en la ciudad de Ávila.
A las 6:45 horas el Cuerpo Nacional de Policía ha informado al centro de emergencias Castilla y León 112 de un atropello a una mujer en la carretera Sonsoles, en Ávila capital, en el que la víctima había fallecido.
Desde la sala del 112 se ha informado a la Policía Local de Ávila y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.