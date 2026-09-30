Un pueblo de Ávila vota en referéndum para decidir cómo leer la hora en el reloj: números romanos o arábigos

San Esteban del Valle (Ávila), un municipio que no llega a los 800 habitantes, tiene estos días una pregunta que parece sencilla, pero que está dividiendo al pueblo.

¿Cómo deben marcar las horas las agujas del nuevo reloj del Ayuntamiento, con números romanos o con números arábigos?

Ahora mismo, los vecinos tienen la respuesta en sus manos.

Desde hace unos días pueden acercarse al Consistorio y votar entre las dos propuestas para la nueva esfera y las saetas.La consulta llega con motivo de la instalación de un nuevo reloj en la fachada del edificio municipal, después de la retirada del antiguo castillete y de las obras realizadas en la cubierta.

El Ayuntamiento ha aprovechado la actuación para crear un nuevo espacio destinado al reloj y ha decidido dejar en manos de los vecinos una parte tan visible como simbólica de su diseño.

La iniciativa ha despertado curiosidad y está teniendo una participación constante. Tanto, que este miércoles fueron los alumnos del colegio del municipio los que se acercaron hasta el Ayuntamiento para participar en la votación.

Sí, también los más pequeños tienen voz en una consulta en la que pueden participar los empadronados desde los tres años.

El plazo permanecerá abierto hasta el viernes 2 de octubre, entre las 9.00 y las 15.00 horas, en el Ayuntamiento.

También pueden votar quienes viven habitualmente en San Esteban del Valle aunque todavía no estén empadronados.

Y para quienes no puedan acercarse, hay alternativas: pueden comunicar su elección por teléfono, en el 920 383 321, o a través del correo electrónico ayuntamiento@sanestebandelvalle.es. En ambos casos será necesario identificarse.

Así, una decisión que podría parecer puramente estética se ha convertido en una pequeña consulta vecinal que ha puesto al municipio a debatir sobre algo tan cotidiano como la forma de leer la hora.

Ahora queda por saber qué acabará luciendo en lo alto del Ayuntamiento: ¿las tradicionales cifras romanas o los números arábigos?