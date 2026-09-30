Presentación del Plan de Dinamización Económica de los Valles del Alto Tiétar, Alberche y Tierra de Pinares en Ávila. JCyL

La Junta lanza un plan de tres años de vigencia para dinamizar las zonas de Ávila devastadas por los incendios de este verano

La Junta de Castilla y León ha anunciado este miércoles, 30 de septiembre, la creación de un plan de dinamización económica de los Valles del Alto Tiétar, Alberche y Tierra de Pinares, en Ávila, para impulsar la actividad en esta zona que ha sido golpeada este pasado verano por los incendios forestales.

El documento tendrá una vigencia de tres años, entre 2027 y 2029, y beneficiará directamente a 20 municipios y a una población de más de 31.600 habitantes, además de contar con un censo de cerca de 2.000 empresas activas y 591 alojamientos turísticos.

Para ello, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, se ha reunido en Sotillo de la Adrada (Ávila) con los responsables de la Diputación de Ávila y los alcaldes de estos municipios.

También han estado presentes los representantes empresariales y asociaciones de desarrollo local, iniciando así un trabajo conjunto en el que se recojan las aportaciones de todos los agentes relacionados con la actividad económica de la zona.

El nuevo plan que se va a elaborar articulará su estrategia bajo seis objetivos, según ha explicado Carriedo, siendo el primero de ellos la recuperación y ampliación de la demanda turística.

De esta manera, se pretende reforzar el posicionamiento conjunto del Alto Tiétar, Alberche y Tierra de Pinares, y transformar la promoción en visitantes, pernoctaciones, reservas, gasto y consumo.

Otra de las líneas aborda la modernización del tejido empresarial, aprovechando la inversión para incorporar digitalización y tecnología, elevar la productividad y mejorar la calidad y competitividad de microempresas, pymes y autónomos.

En tercer lugar se busca transformar los recursos agroalimentarios y forestales en un mayor valor añadido, favoreciendo la identificación, maduración y puesta en funcionamiento de proyectos empresariales viables.

El cuarto objetivo es la mejora de infraestructuras y suelo industrial cuando se identifique una necesidad empresarial o económica acreditada, dirigiendo la inversión hacia actuaciones que generen inversión, empleo y actividad.

Carlos Fernández Carriedo en la reunión en Sotillo de la Adrada (Ávila). JCyL

También se busca crear una cartera de nuevos proyectos empresariales, a través del Banco de Proyectos y los instrumentos de emprendimiento, financiación y apoyo a la inversión.

Por último, una de las metas es aprovechar la dimensión supramunicipal del territorio, promoviendo recursos, inversiones y servicios compartidos para extender los efectos económicos de las acciones y aprovechar las complementariedades entre municipios.

Tres ejes de actuación

Para alcanzar estos objetivos, la Junta ha expuesto tres ejes de actuación. El primero de ellos es el correspondiente a la activación de la demanda y dinamización económica del territorio.

En él se integrarán inversiones del Ejecutivo autonómico y municipales en actuaciones orientadas a crear demanda, consumo y gasto.

Para ello, se destinarán a infraestructuras vinculadas a la dinamización económica del territorio impulsando actuaciones municipales de apoyo a la actividad empresarial o con especial relevancia turística, pero que han de estar vinculadas a objetivos económicos y tener dimensión supramunicipal, y a la promoción y estímulo de la demanda comercial y turística.

El segundo eje es el correspondiente a la inversión pública para impulsar la economía de la zona. Para ello, se pondrán en valor los recursos turísticos del patrimonio natural a través de equipamientos e infraestructuras que puedan mejorar su aprovechamiento turístico y generar actividad económica.

Asimismo, se desarrollará oferta de suelo industrial a través de la adecuación, mejora, ampliación o desarrollo de suelo para las necesidades empresariales y se impulsarán actuaciones para mejorar infraestructuras viarias estratégicas.

El último eje responde al fortalecimiento del tejido productivo, a través de la combinación de la creación empresarial, inversión productiva, innovación, financiación y el apoyo a los autónomos mediante una serie de medidas.

Las medidas concretas son el acceso de las nuevas empresas al porcentaje máximo de ayuda previsto, hasta el 75% del coste subvencionable.

Esta iniciativa estará instrumentada mediante convocatoria y no tiene una dotación predeterminada dentro del escenario financiero. La segunda medida es la puntuación adicional para los proyectos del territorio y subvenciones de hasta el 45% para pequeñas empresas y el 35% para las medianas.

La Junta bonificará créditos para pymes y autónomos para favorecer financiación destinada a inversión y circulante en condiciones favorables.

El Banco de Proyectos Innovadores identificará las oportunidades y acompañará técnicamente a las empresas hasta hacerlas proyectos lo suficientemente maduros y financiables.

Por último, se pondrán en marcha ayudas de 15.000 euros por beneficiario para poner en marcha nuevas actividades económicas en la zona.