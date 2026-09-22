Un bombero forestal trabaja para extinguir el incendio de Puerto Castilla, en la provincia de Ávila Junta de Castilla y León

Un incendio forestal en Puerto Castilla obliga a desplegar un amplio operativo aéreo y terrestre

Un incendio forestal declarado este martes en el término municipal de Puerto Castilla, en la provincia de Ávila, quedó estabilizado a las 18:00 horas gracias a una rápida y coordinada intervención.

El fuego se originó a las 15:23 horas en el paraje de Las Serradas, una zona de monte bajo y piorno relativamente alejada del casco urbano y próxima al límite con Extremadura.

Las autoridades desplegaron un dispositivo de más de una veintena de medios, entre los que destacaron diez aeronaves, tres brigadas helitransportadas, dos cuadrillas terrestres, dos autobombas, un bulldozer, dos agentes medioambientales y una dotación de Bomberos de Ávila.

El operativo estuvo dirigido por el sistema Infocal de la Junta de Castilla y León, con apoyo de efectivos del Plan Infoex de Extremadura y del Ministerio para la Transición Ecológica.

Las condiciones meteorológicas favorecieron el control: el viento soplaba de forma moderada hacia el norte, lo que evitó que las llamas se acercaran al pueblo. El incendio se clasificó con Índice de Gravedad Potencial 0.

Tras la estabilización, parte de los medios permanecieron en la zona para asegurar el perímetro con trabajo manual. La actuación coordinada evitó que el fuego de Puerto Castilla se extendiera, aunque se mantiene la vigilancia en la zona.