DIRECTO | Declarado el nivel 1 en un incendio forestal en El Raso (Ávila): las llamas y el aire marcan su evolución

La Junta de Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 para el incendio forestal originado a las 15:47 horas de este lunes, 21 de septiembre, en la localidad de El Raso, dentro del término municipal de Candeleda (Ávila).

La elevación de la alerta se ha decretado de manera oficial a las 16:15 horas ante la evolución de las llamas en la zona.

Las causas que han provocado el fuego se encuentran actualmente bajo investigación por parte de los agentes medioambientales.

El operativo INFOCAL ha desplegado de inmediato un contingente formado por 17 medios materiales y humanos que trabajan sobre el terreno, con dos agentes medioambientales y celadores al frente de la coordinación.

Las labores del dispositivo se centran en estos momentos en la perimetración de la superficie afectada, que abarca zonas de arbolado, matorral, pasto y terreno agrícola.