La confesión de Cocituber, crítico gastronómico: "Otra vez soy adicto. Necesito volver a ser Alfonso, me toca pedir ayuda"
El abulense, que ya sufrió problemas con el alcohol, reconoce tenerlos ahora con el móvil: "Se me ha ido de las manos".
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Hace más de cinco años que Alfonso Ortega (43 años, Ávila), más conocido como Cocituber en el mundo de las redes, decidió cerrar una época oscura de su vida, en la que sufrió problemas de adicción con el alcohol. Ahora, un lustro después, vuelve a encontrarse en una tesitura en la que considera que está perdiendo el rumbo.
"Sí, otra vez más soy adicto", ha desvelado en un vídeo que ha compartido en redes sociales con sus seguidores. Pero esta vez no es por el alcohol, sino por algo tan al alcance de cualquiera que a veces muchas personas no son conscientes. El móvil.
"El consumo de móvil ronda entre las 14 y las 19 horas diarias. Duermo poco y mal. No hago caso a absolutamente nadie nada más que a mí", ha explicado en su publicación.
Cocituber dice estar "en la puta mierda", en un vídeo en el que ha querido exponer su sinceridad "al máximo". "No me gusta la fama, me gustan los números", ha apuntado.
Su obsesión con el móvil le ha llevado a estar "pensando absolutamente todo el día en lo mismo: qué grabo mañana, dónde viajo, qué vídeo subo, cuántas visitas lleva". "No tengo ni idea de lo que gano, no sé absolutamente lo que gasto, me da exactamente lo mismo", ha precisado.
El problema se resume en que su cabeza está centrada exclusivamente en el móvil y las visitas. "Hago esto siete días a la semana desde hace muchísimo tiempo. En los últimos 30 días habré pasado por mi casa cuatro, cinco días máximo", ha resaltado sobre la importancia que le da de más al contenido gastronómico que crea.
Todo ello le ha llevado a tener una "dejadez total" en su vida. "Voy al peluquero cuando no queda otra. Veo cero a mi familia y amigos. Pierdo cosas constantemente", ha admitido.
La situación se ha agravado cuando ha pasado de hacer siete vídeos a la semana a 28. "Cocituber se está comiendo a Alfonso", ha asegurado.
La última experiencia en Comillas (Cantabria), donde fue víctima de una presunta agresión por parte de un hostelero por una mala crítica gastronómica hace un tiempo, le ha llevado a preguntarse "qué coño estoy haciendo con mi vida".
Alfonso se ha mostrado consciente de que puede "tener seguidores, visitas, restaurantes, viajes e incluso dinero", pero el reporte que encuentra en todo ello es "no tener vida".
"Hace más de cinco años dejé el alcohol y he cambiado una adicción por otra", ha lamentado. Por eso, como sucedió en su momento, ha subrayado que ahora le toca pedir ayuda. "Esto puede conmigo. Necesito volver a ser Alfonso, día de recuperar amigos, familia y mi vida fuera de la pantalla", ha apuntado.
@cocituber
Pues hay veces que las redes pueden conmigo, me pasa mucho, pero ya no puedo más. Hay que cuidarse, bajar revoluciones, este trabajo es a la larga.♬ sonido original - Cocituber
El abulense se marca ahora el objetivo de "aprender a soltar el puto móvil" y, para ello, ha emplazado a su comunidad de seguidores a que le apoyen en este "punto de inflexión". "Empieza el cambio físico, de look, de hábitos y os lo iré contando", ha asegurado.
Y es que, para Alfonso, si no consigue efectuar este cambio, "Cocituber se acaba". "Así no puedo seguir y si no os lo digo a vosotros no lo hago. Empiezo desde hoy", ha zanjado.
Sin móvil 14 horas
Para comenzar este cambio de hábitos, Cocituber ha compartido un segundo vídeo en la noche de este pasado viernes, 18 de septiembre, donde guarda el móvil en una caja con temporizador que no podrá abrir en 14 horas.
"No puedo utilizar el móvil hasta las 12:00. Me levanto a las 08:00, voy a dar un paseo, me voy a hacer deporte sin móvil hasta que se abra la caja", ha relatado.
@cocituber
Empieza el cambio, vamos a empezar a bajar horas, nos quitamos horas de noche y nos despertamos sin teléfono. Buenas noches a todos.♬ sonido original - Cocituber
Tras ello, ha garantizado que esta pasada noche ha estado viendo una película y se ha ido a dormir pronto. "Vamos a intentar quitarnos muchas horas que con esto ya me voy a quitar bastantes", ha celebrado.